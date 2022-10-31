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Видео реализованной попытки Капризовым в победной серии буллитов в матче с «Чикаго»

Видео реализованной попытки Капризовым в победной серии буллитов в матче с «Чикаго»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами – в составе «Блэкхоукс» отличились Джейк Маккейб, Джонатан Тэйвз и Андреас Атанасиу, а у «Миннесоты» дублем отметился Мэтт Болди, ещё одна шайба на счету Мэйсона Шоу. Овертайм победителя также не выявил, а в серии штрафных бросков сильнее оказались игроки «Уайлд» благодаря голам Кирилла Капризова и Фредерика Годро.

ВИДЕО БУЛЛИТА КАПРИЗОВА

В нынешнем сезоне 25-летний Капризов принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал пять результативных передач при показателе полезности "-6" и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч российский форвард проводит на льду 21 минут 36 секунд.

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