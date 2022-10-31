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Панарин — четвёртый игрок «Рейнджерс» за 30 лет с 16+ очками в 10 первых матчах сезона НХЛ

Панарин — четвёртый игрок «Рейнджерс» за 30 лет с 16+ очками в 10 первых матчах сезона НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (3:2). Теперь на счету форварда «рейнджеров» 16 (5+11) очков в 10 первых встречах сезона.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Панарин стал десятым игроком в истории «Рейнджерс», кто набирал не менее 16 результативных баллах в 10 стартовых матчах чемпионата. За последние 30 лет лишь трое хоккеистов клуба смогли добрать до этой отметки, причём каждому из них удалось превзойти этот результат: Марк Мессье (18 (5+13) в сезоне-1992/1993), Павел Буре (18 (11+7) в сезоне-2001/2002) и Яромир Ягр (18 (3+15) в сезоне-2006/2007).

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