Артемий Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой игрового дня в НХЛ.



Форвард «рейнджеров» в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс» (3:2) принял участие во всех трёх шайбах своей команды, забив гол и прибавив к нему две результативные передачи.

Второй звездой признали нападающего «Анахайм Дакс» Тревора Зеграса, оформившего дубль во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ). Тройку звёзд игрового дня замкнул форвард «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди, который записал на свой счёт два гола в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 Б).

Напомним, в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу во встрече со счётом 3:2.

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