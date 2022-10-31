Рейтинг тренеров КХЛ: Ротенберг давно вне конкуренции, Скабелка уже последний
Поделиться
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1. (1)
|Роман Ротенберг
|СКА
|2. (2)
|Илья Воробьёв
|«Металлург» Мг
|3. (3)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|4. (4)
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|5. (10)
|Андрей Мартемьянов
|«Сибирь»
|6. (5)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|7. (7)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|8. (16)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|9. (6)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|10. (8)
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|11. (17)
|Михаил Кравец
|«Авангард»
|12. (9)
|Борис Миронов
|«Спартак»
|13. (12)
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|14. (11)
|Крэйг Вудкрофт
|«Динамо» Мн
|15. (18)
|Олег Знарок
|«Ак Барс»
|16. (19)
|Вячеслав Буцаев
|«Витязь»
|17. (21)
|Вадим Епанчинцев
|«Амур»
|18. (20)
|Грег Айрленд
|«Куньлунь»
|19. (15)
|Андрей Разин
|«Северсталь»
|20. (13)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|21. (-)
|Сергей Светлов
|ХК «Сочи»
|22. (14)
|Андрей Скабелка
|«Барыс»
Комментарии
- 31 октября 2022
-
12:41
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:32
-
11:00
-
10:52
-
10:38
-
10:19
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:05
-
08:58
-
08:40
-
08:23
-
08:10
-
07:50
-
07:35
-
07:20
-
07:05
-
06:52
-
06:37
-
06:32
-
05:46
-
05:35
-
04:56
-
04:43
-
04:22
-
03:07
- 30 октября 2022
-
23:57
-
23:46
-
23:39
-
22:26
Партнерский контент