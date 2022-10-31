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Рейтинг тренеров КХЛ: Ротенберг давно вне конкуренции, Скабелка уже последний

Рейтинг тренеров КХЛ: Ротенберг давно вне конкуренции, Скабелка уже последний
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1. (1)Роман РотенбергСКА
2. (2)Илья Воробьёв«Металлург» Мг
3. (3)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
4. (4)Сергей ФёдоровЦСКА
5. (10)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
6. (5)Игорь Никитин«Локомотив»
7. (7)Алексей Кудашов«Динамо» М
8. (16)Леонид Тамбиев«Адмирал»
9. (6)Николай Заварухин«Автомобилист»
10. (8)Игорь Ларионов«Торпедо»
11. (17)Михаил Кравец«Авангард»
12. (9)Борис Миронов«Спартак»
13. (12)Анвар Гатиятулин«Трактор»
14. (11)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
15. (18)Олег Знарок«Ак Барс»
16. (19)Вячеслав Буцаев«Витязь»
17. (21)Вадим Епанчинцев«Амур»
18. (20)Грег Айрленд«Куньлунь»
19. (15)Андрей Разин«Северсталь»
20. (13)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
21. (-)Сергей СветловХК «Сочи»
22. (14)Андрей Скабелка«Барыс»
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