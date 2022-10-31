Голевое изобилие в Москве и большой отскок Знарка. Итоги дня КХЛ

30 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись семь матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Игровой день начался в столице России, где местное «Динамо» вышло на домашний лёд с единственной задачей – взять реванш у «Торпедо» за недавнее поражение в Нижнем Новгороде (0:3). Уже в первом периоде подопечные Алексея Кудашова показали близкий к идеальному хоккей, обрушив град бросков на своего бывшего вратаря Ивана Кульбакова. Белорусский голкипер держался до поры до времени, но справиться с броском своего соотечественника Кирилла Готовца не сумел.

Во втором периоде динамовцы быстро увеличили преимущество в счёте усилиями Джордана Уила, здорово сыгравшего на пятаке. Коллектив Игоря Ларионова сдаваться не собирался и сумел восстановить равновесие на табло благодаря голам Алексея Кручинина и Сергея Гончарука. Но главным героем матча суждено было стать открытию нынешнего сезона КХЛ Максиму Джиошвили. Сначала россиянин отличился при игре в большинстве, а затем и в меньшинстве, в конце матча поразив пустые ворота «Торпедо». Бело-голубые одержали важную победу над прямым конкурентом по турнирной таблице и укрепили свои позиции на третьем месте в Западной конференции КХЛ.

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Приморский «Адмирал» приехал в Екатеринбург после удивительной гостевой победы над «Авангардом» (1:0 ОТ). Первой, второй и третьей звездой той встречи нужно было признать голкипера «моряков» Никиту Серебрякова, отразившего 45 бросков, в том числе буллит от Сергея Толчинского в овертайме. В воскресенье тренерский штаб дальневосточников предоставил своему первому номеру выходной, отрядив на последний рубеж Александра Лазушина.

Но от перемены мест слагаемых игра «Адмирала» никоим образом не изменилась. Теперь уже Лазушин встал непреодолимой стеной перед нападением «Автомобилиста», отразив в результате 39 бросков из 40. Только Бруксу Мэйсеку удалось подобрать ключ к воротам Лазушина, на что гости ответили двумя точными бросками, чего хватило им для третьей победы подряд.

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Самый нерезультативный матч игрового дня увидели зрители, посетившие «Арену-Трактор» в Челябинске, где команда Анвара Гатиятулина в фирменной манере переиграла «Амур». Исход встречи решила единственная шайба в исполнении Максима Шабанова, а голкипер Илья Проскуряков оформил уже четвёртый шат-аут в нынешнем сезоне. Примечательно, что несколько недель назад гол Шабанова и «сухарь» Проскурякова подарили «Трактору» аналогичную победу над «Авангардом».

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«Ак Барс» провёл первый матч после отстранения Александра Радулова от основного состава казанского клуба. И начало встречи с «Нефтехимиком» получилось шокирующим для тренерского штаба Олега Знарка. Уже к третьей минуте в воротах Тимура Билялова побывало две шайбы, в результате чего на последнем рубеже хозяев появился Амир Мифтахов. В оставшееся время «Ак Барс» сумел переломить ход встречи и добыть волевую победу, причём четыре из пяти шайб в составе победителей забросили защитники.

На 12-й минуте первого периода одну шайбу отыграл Кирилл Адамчук. Менее чем через минуту Никита Евсеев с передачи Ильи Сафонова восстановил равенство в счёте. На девятой минуте второго периода хозяев вывел вперёд Вячеслав Войнов с передач Кирилла Петрова и Кирилла Семёнова. Никита Евсеев с передачи Дмитрия Кагарлицкого сделал счёт 4:2. На последней минуте встречи Илья Сафонов с передачи Станислава Галиева установил окончательный счёт — 5:2. Таким образом, «Ак Барс» одержал первую за месяц победу в основное время, но главной проверкой того, встал ли звёздный клуб на путь исправления, станет следующий матч с ЦСКА.

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В Мытищах «Куньлунь Ред Стар» прилично потрепал нервную систему болельщикам «Авангарда», оставаясь в игре до самой последней минуты матча. В ходе встречи «ястребы» трижды выходили вперёд – «драконы» дважды оказывались в состоянии найти контраргументы, однако отыграть шайбу Антона Белова у хозяев уже не получилось. А в концовке подопечные Михаила Кравеца дважды подряд поразили пустые ворота, которые оставил Алексей Мурыгин, меняясь на шестого полевого игрока.

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В Москве «Спартак» проявил недюжинную силу воли, сумев отыграться с 2:4 во встрече с грозным СКА, потерпевшим всего два поражения в нынешнем сезоне. В составе московской команды заметно выделялся Матвей Заседа, оформивший дубль. Но последнее слово в матче всё-таки осталось за дружиной Романа Ротенберга – шайбы в исполнении Дамира Жафярова и Евгения Кетова подвели черту под голевым изобилием в ДС «Мегаспорт».

«Для болельщиков хорошая игра, много голов. Мы начали робко, план на первый период не выполнили. В перерыве был разговор, и во втором выправили игру. В третьем, видимо, хотели сыграть по счёту, но это не то. На пятаке у нас был проходной двор, пропустили четыре шайбы. Будто бы можно спокойно заехать к нам на пятак, давить, забивать. Будем работать над этим компонентом. Нельзя так играть», — заметил после поражения главный тренер «Спартака» Борис Миронов.

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ХК «Сочи» продолжает оставаться главным и безальтернативным аутсайдером в нынешнем сезоне КХЛ. Отставка Андрея Назарова ровным счётом ничего не изменила в стане «леопардов» и не привела ни к какому улучшению результата. В последний день прошедшей недели коллектив Сергея Светлова угодил под каток ЦСКА, пропустив шесть безответных шайб в свои ворота. Армейцы продлили победную серию до 10 матчей, тогда как сочинцы проиграли в девятый раз подряд.

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