Валерий Каменский высказался о признании Артемия Панарина первой звездой дня в НХЛ

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением об удачном старте нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в новом сезоне НХЛ.

«Хочу поздравить Артемия с днём рождения. Желаю ему здоровья, дальнейших успехов, чтобы такими результатами и дальше радовал наших болельщиков, а себя — своей игрой.



Соревнуется с Макдэвидом по очкам? Отлично. Панарин — талантливый парень. Он получает удовольствие от игры и только радует нас. Мы гордимся, что у нас есть игрок, который показывает хороший хоккей», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу во встрече со счётом 3:2.

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