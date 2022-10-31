Зибанеджад высказался об игре Панарина в комбинации с победным голом «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:2) поделился мнением об игре российского одноклубника Артемия Панарина в моменте с победным голом «рейнджеров». Именинник стал соавтором решающей атаки «Нью-Йорка».

«Панарин сыграл великолепно, отдав передачу Крейдсу (Крису Крайдеру, нападающему «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата»), а я просто попытался попасть по воротам и забить гол», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

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