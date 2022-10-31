Игорь Шестёркин повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 44-летней давности

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 18 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» и помог команде одержать победу со счётом 3:2.
Как отмечает пресс-служба лиги, россиянин уже в седьмой встрече подряд с начала сезона помогает «рейнджерам» набрать хотя бы одно очко. «Рейнджерс» одержали пять побед, однажды уступили в овертайме и ещё раз — в серии буллитов. Благодаря этому Шестёркин повторил клубный рекорд Джона Дэвидсона по длине серии, в которой голкипер помогает клубу набирать очки на старте сезона. Канадо-американский вратарь в первых семи матчах сезона-1978/1979 одержал пять побед и ещё два матча свёл вничью.
Напомним, в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.
- 31 октября 2022
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