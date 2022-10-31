Вратарь «Миннесоты» Флёри побил рекорд НХЛ по числу побед в серии буллитов
Поделиться
Канадский голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри помог команде одержать победу в матче Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс», отразив 23 из 26 бросков. В серии буллитов на счету стража ворот два сейва.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, для Марка-Андре Флёри эта победа в серии буллитов стала 62-й в карьере. По этому показателю 37-летний голкипер обошёл легендарного экс-вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист и установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги.
Напомним, в ноь с 30 на 31 октября в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.
Комментарии
- 31 октября 2022
-
14:00
-
13:40
-
13:23
-
13:10
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:41
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:32
-
11:00
-
10:52
-
10:38
-
10:19
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:05
-
08:58
-
08:40
-
08:23
-
08:10
-
07:50
-
07:35
-
07:20
-
07:05
-
06:52
-
06:37
-
06:32
-
05:46
-
05:35
-
04:56
Партнерский контент