Вратарь «Миннесоты» Флёри побил рекорд НХЛ по числу побед в серии буллитов

Канадский голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри помог команде одержать победу в матче Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс», отразив 23 из 26 бросков. В серии буллитов на счету стража ворот два сейва.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для Марка-Андре Флёри эта победа в серии буллитов стала 62-й в карьере. По этому показателю 37-летний голкипер обошёл легендарного экс-вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист и установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в ноь с 30 на 31 октября в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.