Первый тренер Панарина: Артемий сможет конкурировать с Макдэвидом в гонке бомбардиров НХЛ

Сергей Левашов, первый тренер российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, поделился ожиданиями от своего воспитанника в гонке бомбардиров нового сезона Национальной хоккейной лиги.

«Артемий сможет конкурировать с Макдэвидом в гонке бомбардиров. Если сохранит такой настрой, то почему нет? Думаю, что сохранит, потому что летом он был серьёзно настроен. Он работал над этим», — сказал Левашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу во встрече со счётом 3:2. Панарин принял участие во всех голах «рейнджеров», набрав 3 (1+2) результативных балла.

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