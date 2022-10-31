Форвард «Детройта» показал разбитое лицо после попадания шайбы на скорости 143 км/ч
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Нападающий «Детройта» Мэтт Лафф получил повреждение в матче с «Миннесотой» (2:1). После попадания шайбы в лицо на скорости 143 км/ч 25-летний игрок лишился нескольких зубов, на подбородок ему наложили 16 швов, сообщает журналист Аллан Уолш в своём «твиттере».
Отмечается, что, несмотря на травму, игрок участвовал в утренней тренировке команды.
Мэтт Лафф в текущем сезоне за две игры не отметился результативными действиями. За карьеру в Национальной хоккейной лиге 25-летний канадский форвард играл за клубы «Лос-Анджелес Кингз», «Нэшвилл Предаторз» и «Детройт Ред Уингз». В 89 матчах он набрал 23 (13+10) очка при показателе полезности «-9».
В следующем матче «Детройт» сыграет с «Баффало» в гостях в ночь на 1 ноября.
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