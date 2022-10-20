Чешский форвард «Детройта» Врана включён в программу помощи игрокам НХЛ

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги и Национальная хоккейная лига объявили сегодня, что нападающий «Детройт Ред Уингз» Якуб Врана будет недоступен для игры за свой клуб на неопределённый период, пока он находится под опекой программы помощи игрокам НХЛ и НХЛПА. Чешский нападающий не вышел на тренировку «Ред Уингз» и пропустил недавний матч с «Лос-Анджелесом».



Данная программа помогает игрокам НХЛ в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. По условиям совместной программы Врана продолжит получать зарплату по контракту с «Детройтом» ($ 5,25 млн в год) во время лечения. Он вернётся в клуб, когда администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду. Уход за Враной будет осуществляться в соответствии с программой помощи игрокам НХЛ и НХЛПА.

В прошлом сезоне НХЛ чешский форвард провёл 26 матчей, в которых набрал 19 (13+6) очков. Большую часть сезона Врана пропустил из-за травмы.