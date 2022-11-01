Шесть очков Томпсона помогли «Баффало» разгромить «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:3.

В составе победителей хет-трик оформил Тейдж Томпсон и ещё по разу отличились Джек Куинн, Джефф Скиннер, Расмус Даллин, Дилан Козенс и Расмус Асплунд. Отметим, также на счету Томпсона три результативные передачи.

За «Детройт» забивали Олли Мяяття, Дэвид Перрон и Дилан Ларкин.

Таким образом, «Баффало» одержал вторую победу подряд. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Баффало» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Детройт» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».