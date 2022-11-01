Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шесть очков Томпсона помогли «Баффало» разгромить «Детройт»

Шесть очков Томпсона помогли «Баффало» разгромить «Детройт»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:3.

В составе победителей хет-трик оформил Тейдж Томпсон и ещё по разу отличились Джек Куинн, Джефф Скиннер, Расмус Даллин, Дилан Козенс и Расмус Асплунд. Отметим, также на счету Томпсона три результативные передачи.

За «Детройт» забивали Олли Мяяття, Дэвид Перрон и Дилан Ларкин.

Таким образом, «Баффало» одержал вторую победу подряд. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Баффало» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Детройт» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2022, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Томпсон (Скиннер, Фицджеральд) – 16:52 (5x5)   1:1 Мяяття (Копп, Гронек) – 21:26 (5x5)   2:1 Куинн (Томпсон, Окпосо) – 25:22 (5x5)   3:1 Скиннер (Томпсон) – 34:26 (5x5)   4:1 Томпсон (Так, Окпосо) – 38:30 (5x4)   4:2 Перрон (Велено, Зайдер) – 39:03 (5x5)   4:3 Ларкин – 44:19 (4x5)   5:3 Далин (Миттельштадт, Томпсон) – 52:53 (5x4)   6:3 Козенс (Пауэр, Петерка) – 54:47 (5x5)   7:3 Томпсон (Скиннер, Далин) – 55:58 (5x5)   8:3 Асплунд (Кребс, Гиргенсонс) – 59:21 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022