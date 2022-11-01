Шесть очков Томпсона помогли «Баффало» разгромить «Детройт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:3.
В составе победителей хет-трик оформил Тейдж Томпсон и ещё по разу отличились Джек Куинн, Джефф Скиннер, Расмус Даллин, Дилан Козенс и Расмус Асплунд. Отметим, также на счету Томпсона три результативные передачи.
За «Детройт» забивали Олли Мяяття, Дэвид Перрон и Дилан Ларкин.
Таким образом, «Баффало» одержал вторую победу подряд. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.
В следующем матче «Баффало» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Детройт» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2022, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Томпсон (Скиннер, Фицджеральд) – 16:52 (5x5) 1:1 Мяяття (Копп, Гронек) – 21:26 (5x5) 2:1 Куинн (Томпсон, Окпосо) – 25:22 (5x5) 3:1 Скиннер (Томпсон) – 34:26 (5x5) 4:1 Томпсон (Так, Окпосо) – 38:30 (5x4) 4:2 Перрон (Велено, Зайдер) – 39:03 (5x5) 4:3 Ларкин – 44:19 (4x5) 5:3 Далин (Миттельштадт, Томпсон) – 52:53 (5x4) 6:3 Козенс (Пауэр, Петерка) – 54:47 (5x5) 7:3 Томпсон (Скиннер, Далин) – 55:58 (5x5) 8:3 Асплунд (Кребс, Гиргенсонс) – 59:21 (5x5)
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