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Торопченко отличился, но «Лос-Анджелес» одолел «Сент-Луис». У «Блюз» серия из 5 поражений

Торопченко отличился, но «Лос-Анджелес» одолел «Сент-Луис». У «Блюз» серия из 5 поражений
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На льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Гости победили со счётом 5:1.

В составе «Сент-Луиса» шайбу уже при счёте 0:5 забросил российский нападающий Алексей Торопченко. Для него это первый гол в сезоне. Торопченко отличился на 11-й минуте матча.

В матче поучаствовали четверо россиян «Сент-Луиса». Алексей Торопченко за 12.09 успел отметиться одним голом, но по коэффициенту полезности очков набрать не удалось. Павел Бучневич отыграл 19.36 при коэффициенте полезности «0», а Иван Барбашёв отдал голевой пас на Торопченко и провёл в действии 13 минут 10 секунд. Владимир Тарасенко за 19 минут и секунд на льду ничем не отметился.

В составе «Лос-Анджелеса» отличились Габриэль Виларди, Карл Грундстрём (дважды), Анже Копитар и Артур Калиев.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2022, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Виларди (Фиала, Кемпе) – 13:12 (6x5)   0:2 Грундстрём (Купари, Фиала) – 23:44 (5x5)   0:3 Копитар (Виларди, Даути) – 25:06 (5x5)   0:4 Калиев (Мур, Арвидссон) – 27:39 (5x4)   0:5 Грундстрём (Фиала, Рой) – 29:59 (5x5)   1:5 Торопченко (Барбашёв, Аччари) – 30:42 (5x5)
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