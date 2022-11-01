Торопченко отличился, но «Лос-Анджелес» одолел «Сент-Луис». У «Блюз» серия из 5 поражений

На льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Гости победили со счётом 5:1.
В составе «Сент-Луиса» шайбу уже при счёте 0:5 забросил российский нападающий Алексей Торопченко. Для него это первый гол в сезоне. Торопченко отличился на 11-й минуте матча.
В матче поучаствовали четверо россиян «Сент-Луиса». Алексей Торопченко за 12.09 успел отметиться одним голом, но по коэффициенту полезности очков набрать не удалось. Павел Бучневич отыграл 19.36 при коэффициенте полезности «0», а Иван Барбашёв отдал голевой пас на Торопченко и провёл в действии 13 минут 10 секунд. Владимир Тарасенко за 19 минут и секунд на льду ничем не отметился.
В составе «Лос-Анджелеса» отличились Габриэль Виларди, Карл Грундстрём (дважды), Анже Копитар и Артур Калиев.
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