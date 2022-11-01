Овечкин до трёх шайб сократил отставание от Гретцки по голам в НХЛ на выезде

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 – основное время, 2:1 – по буллитам).
В этой игре российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой. Теперь на его счету стало 785 заброшенные шайбы в 1284 матчах за карьеру в НХЛ, благодаря чему он сократил до 16 шайб отставание от Горди Хоу, занимающего второе место в списке снайперов за историю лиги. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).
При этом из 785 голов за карьеру в лиге 399 Овечкин забил в выездных матчах, что уже является вторым результатом в истории лиги. А отставание от рекорда Гретцки (402) в этой номинации теперь составляет всего три точных броска.
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