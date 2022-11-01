Р. Якупов: у «Ак Барса» нет тренера. Просто человек, который жуёт жвачку

Известный хоккейный менеджер Раил Якупов раскритиковал работу главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка.

«Во времена Билялетдинова в команде была определённая система. Квартальнов также работал, исходя из своей концепции, хоть она немного и отличалась. Раньше тренеры направляли, а сейчас всё сводится к «давай-давай». Нельзя добиться успеха только за счёт эмоций и мотивационных речей. Исход игры решают тактика, схемы и стандартные положения. Можно вспомнить «зелёное дерби». Во втором периоде казанцы встряхнулись, но Уфа оборонялась очень грамотно. «Салавату» удалось засушить игру, а потом уколоть соперника два раза. Хотя у «Ак Барса» лучшая пара вратарей за последние 3-4 сезона.

Главный тренер казанцев Знарок? У «Ак Барса» тренера нет вообще. Просто человек, который стоит и жуёт жвачку. В «Ак Барс» пригласили фамилию. Он что-то выигрывал в прошлом, но уже год нигде не работал и со «Спартаком» ничего не добился. Как тренер Знарок не то что закончился, он даже не начинался. В СКА и сборной ему создали такие условия, что проиграть было невозможно. А на Олимпиаде, где команду собрал Ротенберг, ему просто повезло, что в последний момент собрались Капризов и Дацюк. Если бы не их мастерство, немцы бы своего не упустили – и это было бы клеймо нашей сборной на всю жизнь», — цитирует Якупова «Бизнес Online».

Казанский клуб находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 23 игр набрав 24 очка. «Ак Барс» проиграл девять из последних 11 матчей. В последней игре казанцы одержали волевую победу в матче с «Нефтехимиком» со счётом 5:2.