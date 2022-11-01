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«Рад снова оказаться в Питере, надеюсь, всё получится». Гусев о подписании контракта с СКА

«Рад снова оказаться в Питере, надеюсь, всё получится». Гусев о подписании контракта с СКА
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Нападающий СКА Никита Гусев поделился эмоциями от подписания контракта с питерским СКА. Соглашение с форвардом заключено на два сезона.

«Рад снова оказаться в Питере и снова играть здесь. Надеюсь, всё будет хорошо получаться. Больше не буду думать о НХЛ? Давайте скажем так, мы будем думать о следующей игре, будем шаг за шагом идти вперёд и смотреть, как будет развиваться ситуация», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Гусев провёл пять сезонов за питерских армейцев и стал обладателем Кубка Гагарина с клубом в сезоне-2016/2017. Нападающий находился без контракта с начала апреля 2022 года и с тех пор не имел игровой практики. Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года в Пхёнчхане.

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