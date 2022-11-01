Карандин: всегда раздражали тренеры-жалобщики, но они теперь в моде

Судья международной категории Юрий Карандин рассказал, что не любит, когда главные тренеры команд жалуются на календарь или эпидемию травм в клубе.

«Читал, как календарь критикует Разин и как на эпидемию травм жалуется Олег Знарок из «Ак Барса». Где-то они правы, но почему тогда молчит и терпит, например, Вадим Епанчинцев из «Амура»? Хабаровск полсезона живёт в самолётах, играет практически без легионеров, в первом звене там юниоры Лихачев и Гребёнкин. Вот где тренерский стресс, но Епанчинцев — надо отдать ему должное — вместе с командой старается делать своё дело при самом минимуме возможностей.

Знаете, меня всегда раздражали тренеры-жалобщики. В чемпионате СССР их практически не было, все брали пример с легендарного Тарасова, для которого чем больше проблем и трудностей — тем лучше. Но теперь жалобщики чуть ли не в моде. У того же Знарка в Казани шесть пятёрок, но фон всё равно негативный. Много пессимизма слышу из Ярославля, Омска, Астаны, хотя там тоже большие клубы и большие возможности. Тот же Епанчинцев на этом фоне в своей хабаровской глубинке выглядит достойно. Как, кстати, и Виктор Козлов, который постепенно делает из Уфы молодую и интересную команду. От них ни одной жалобы пока не слышал. Профессионалы!» — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Ранее главный тренер «Северстали» Андрей Разин жаловался на тяжёлый календарь, из-за которого команда проиграла все матчи в турне по Сибири и Дальнему Востоку.