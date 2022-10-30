Разин: «Спасибо» людям, которые составляли календарь за «такие подарки»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин выступил с обращением в своём телеграм-канале, прокомментировав шестиматчевую серию поражений команды, в результате которой череповчане на текущий момент вылетели из зоны плей-офф, опустившись на девятое место в Западной конференции КХЛ.

«Очень рад тому, что практически нет «огненных стрел» в адрес команды и в мой лично. Все ребята старались. Пример мужества Максима Колмыкова, который со сломанной ногой вчера доиграл момент, доказывает, что у нас нет равнодушных, нет симулянтов!!!

Посмотрите 👆график игр в октябре… «Спасибо» людям, которые составляли календарь за «такие подарки»!!! 9 игр за 18 дней, из них 7 на выезде, из них 4 по Сибири и Дальнему востоку!

Конечно тяжёлый календарь — это не оправдание. Мы всё сделаем, чтобы исправить ситуацию. В ноябре и декабре график игр намного легче. Сейчас надо хорошо отдохнуть, и наладить игру в меньшинстве. Этот компонент сильно тянет команду вниз», — написал Разин.