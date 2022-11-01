Вице-президент КХЛ Каменский назвал условия для включения «Лады» в список участников

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал заявку тольяттинской «Лады» на вступление в лигу, а также назвал условия, необходимые для этого.
«Я отношусь к этому очень положительно. Команда, которая имеет большую хоккейную историю, много игроков высокого класса вышли из этой команды. Если у них будет всё в порядке с финансовыми аспектами, с инфраструктурой, то, думаю, всё получится. Есть ещё время, чтобы создать боевой коллектив и привлечь тех хоккеистов, которые будут соответствовать уровню КХЛ. Понятно, что все когда-то начинают аутсайдерами, главное — поставить правильную работу и сделать план, чтобы команда развивалась и двигалась вперёд», — сказал Каменский в интервью «РБК Спорт».
Напомним, сегодня «Лада» подала официальную заявку на вступление в КХЛ. «Лада» уже выступала в КХЛ в сезонах-2008/2009 и 2009/2010, а также с сезона-2014/2015 по 2017/2018, когда была исключена из лиги за плохие показатели, установленные руководством КХЛ. В текущем сезоне ВХЛ «Лада» после 18 игр занимает общее пятое место в турнирной таблице лиги.
- 1 ноября 2022
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