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«Адмирал» прервал победную серию, уступив в овертайме «Трактору» в гостях

«Адмирал» прервал победную серию, уступив в овертайме «Трактору» в гостях
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В Челябинске прошёл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал на своём льду «Адмирал». Победу в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) одержали хозяева.

В первом периоде команды голов не забили.

На 18-й минуте второго периода счёт в матче открыл нападающий хозяев Максим Шабанов с передач Сергея Телегина и Никиты Тертышного.

На 17-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте защитник гостей Либор Шулак с передачи Михала Криштофа.

В овертайме победу хозяевам принёс бросок Максима Шабанова с передач Владимира Ткачёва и Артёма Блажиевского.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2022, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Шабанов (Телегин, Тертышный) – 37:00 (5x5)   1:1 Шулак (Криштоф) – 56:49 (6x4)   2:1 Шабанов (Ткачёв, Блажиевский) – 60:56 (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Трактор» проведёт дома с подмосковным «Витязем» 4 ноября. «Адмирал» 3 ноября встретится в гостях с астанинским «Барысом».

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