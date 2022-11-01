«Адмирал» прервал победную серию, уступив в овертайме «Трактору» в гостях

В Челябинске прошёл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал на своём льду «Адмирал». Победу в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) одержали хозяева.
В первом периоде команды голов не забили.
На 18-й минуте второго периода счёт в матче открыл нападающий хозяев Максим Шабанов с передач Сергея Телегина и Никиты Тертышного.
На 17-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте защитник гостей Либор Шулак с передачи Михала Криштофа.
В овертайме победу хозяевам принёс бросок Максима Шабанова с передач Владимира Ткачёва и Артёма Блажиевского.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Трактор» проведёт дома с подмосковным «Витязем» 4 ноября. «Адмирал» 3 ноября встретится в гостях с астанинским «Барысом».
- 1 ноября 2022
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