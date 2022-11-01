Олег Знарок оценил игру форварда «Ак Барса» Радулова в матче с ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок поделился впечатлениями от игры нападающего Александра Радулова и рассказал, мешает ли шумиха вокруг форварда казанскому клубу.

«Почему Радулов не играл с привычными партнёрами? В прошлой игре это звено в новой формации неплохо сыграло. Пока рано говорить, вернётся ли он, дайте переспать ночь.



Мешает ли шумиха вокруг Радулова? Она никому не мешает, в принципе. Это один из моментов в любой команде. Он сегодня хорошо сыграл.



Что произошло с командой на старте третьего периода? Да ничего не происходило с командой, любое удаление в нашу сторону — это инициатива противника.



Ждать ли Никиту Дыняка? Переспим ночь, там посмотрим.



Разница в уровне игры между периодами? Всякие удаления вытягивают силы, мы сегодня в меньшинстве играли четыре раза, это минус.



Если «Авангард» выиграет матч, то команда будет вне зоны плей-офф? Да я вообще в таблицу не смотрю, ещё играть, блин, сколько.



Ждать ли радикальных шагов, как с Радуловым? Вы хотите, чтобы я вас удивил?



Почему столько удалений? Здесь что-то можно говорить, а что-то нельзя говорить (с усмешкой). С одним большинством матчи тоже трудно выигрывать», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Вернувшийся в состав форвард «Ак Барса» Радулов в матче с ЦСКА (2:3) отдал одну результативную передачу в моменте с заброшенной шайбой Ильи Сафонова.