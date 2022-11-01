«Я не толкал каких-то речей». Главный тренер «Авангарда» раскрыл секрет прогресса Ткачёва

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) и рассказал о прогрессе нападающего омичей Владимира Ткачёва. 27-летний форвард «ястребов» после назначения Кравеца с 13 октября 2022 года набрал 14 (4+10) очков.



«Мы знали, что «Спартак» непростой соперник, агрессивный, быстрый, хорошо играет в нападении. Делали акцент на второй период, к сожалению, именно его неудачно провели. А первый и третий период — хорошая игра, хорошая дисциплина. В обороне были погрешности, но вратарь подвыручил. Естественно, было тяжело, но выстояли и победили, едем домой.



Я не толкал каких-то речей в разговоре с Ткачёвым. Просто если ты хочешь, чтобы игрок тебе помогал, то нужно ему предложить делать то, что он умеет. Мы договорились, что Володя играет на своих лучших качествах, но не забывает, что это бывает опасно, и при потерях он всегда отрабатывает в обороне. В принципе, он так и делает. И Найта, и Буше я в шутку попросил Ткачёву помочь. Мы все посмеялись, но пока всё получается», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После сегодняшней победы «Авангард» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.