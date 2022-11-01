Нападающий «Вашингтона» перенёс операцию и пропустит шесть-восемь месяцев
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Нападающий «Вашингтона» Коннор Браун пропустит от шести до восьми месяцев после проведённой операции на правом колене, сообщает в своём «твиттере» журналист Саманта Пелл.
Сообщается, что Браун получил повреждение в середине октября.
Коннор Браун в сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги провёл за «Вашингтон» четыре игры и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-3».
28-летний канадский игрок был выбран на драфте НХЛ в 2012 году «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом раунде под общим 156-м номером. За карьеру в НХЛ Браун играл за «Торонто», «Оттаву» и «Вашингтон». В 448 играх регулярного чемпионата он забросил 90 шайб и отдал 126 результативных передач, набрав в общей сложности 216 очков.
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