Задоров отличился в матче с «Сиэтлом», забросив вторую шайбу в сезоне

В Калгари (Канада) в эти минуты на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Калгари Флэймз» принимает «Сиэтл Кракен». На момент написания новости счёт в матче равный – 1:1.

Уже на 15-й минуте первого периода защитник гостей Суси Карсон вывел свою команду вперёд. Ему ассистировали Андре Бураковски и Оливер Бьёркстранд. Однако на 7-й минуте второго игрового отрезка российский хоккеист «Калгари» Никита Задоров с передач Тайлера Тоффоли и Элиаса Линдхольма сумел восстановить равновесие на табло, забросив шайбу в ворота Кристофера Гибсона.

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Для россиянина этот гол стал вторым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету ноль результативных передач при коэффициенте полезности «+3».