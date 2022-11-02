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Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»

Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

В составе «Эдмонтона» отличились Эвандер Кейн (оформил хет-трик) и Коннор Макдэвид (оформил дубль), Дерек Райан и Леон Драйзайтль.

За «Предаторз» забивали Маттиас Экхольм, Райан Джохансен, Филип Форсберг и Нино Нидеррайтер.

Отметим, что «Эдмонтон» продолжает свою победную серию – это уже пятый выигранный матч «нефтяников» кряду. Ранее команда обыграла «Калгари Флэймз», «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз» и «Питтсбург Пингвинз».

В следующем матче «Ойлерз» встретится с «Нью-Джерси Девилз», а «Нэшвилл Предаторз» проведёт матч с «Калгари Флэймз». Обе встречи пройдут 4 ноября соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2022, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Экхольм (Дюшейн, Гранлунд) – 00:34 (5x5)   1:1 Кейн (Драйзайтль, Нурс) – 04:14 (5x5)   2:1 Кейн (Драйзайтль, Ямамото) – 07:25 (5x5)   3:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 07:51 (5x5)   4:1 Райан (Бэрри, Шор) – 14:58 (5x5)   5:1 Макдэвид (Драйзайтль) – 27:26 (5x4)   5:2 Джохансен (Йози, Форсберг) – 29:28 (5x4)   5:3 Форсберг (Дюшейн, Гранлунд) – 44:51 (5x5)   6:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 48:55 (5x4)   6:4 Нидеррайтер (Гранлунд, Форсберг) – 57:10 (5x4)   7:4 Кейн (Драйзайтль, Макдэвид) – 58:23 (en)
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