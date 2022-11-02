Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
В составе «Эдмонтона» отличились Эвандер Кейн (оформил хет-трик) и Коннор Макдэвид (оформил дубль), Дерек Райан и Леон Драйзайтль.
За «Предаторз» забивали Маттиас Экхольм, Райан Джохансен, Филип Форсберг и Нино Нидеррайтер.
Отметим, что «Эдмонтон» продолжает свою победную серию – это уже пятый выигранный матч «нефтяников» кряду. Ранее команда обыграла «Калгари Флэймз», «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз» и «Питтсбург Пингвинз».
В следующем матче «Ойлерз» встретится с «Нью-Джерси Девилз», а «Нэшвилл Предаторз» проведёт матч с «Калгари Флэймз». Обе встречи пройдут 4 ноября соответственно.
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