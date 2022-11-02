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Капризов вышел на второе место в списке снайперов сезона

Капризов вышел на второе место в списке снайперов сезона
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Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на второе место в списке лучших снайперов сезона в НХЛ. Россиянин забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне.

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид занимает первое место в списке лучших снайперов сезона. Канадский нападающий забросил 11 шайб. На втором месте помимо Капризова находится целая группа игроков, включая россиянина Андрея Свечникова, выступающего за «Каролину Харрикейнз».

Также восемь шайб забросили Бо Хорват («Ванкувер Кэнакс»), Габриэль Виларди («Лос-Анджелес Кингз») и Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс»).

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:1) Капризов стал автором дубля.

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