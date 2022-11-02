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«Питтсбург» проиграл «Бостону», ведя по ходу матча 5:2. У Малкина два очка

«Питтсбург» проиграл «Бостону», ведя по ходу матча 5:2. У Малкина два очка
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Матч закончился победой гостией в овертайме со счётом 6:5.

Хозяева не смогли одержать важную победу, но стоит отметить усилия российского нападающего Евгения Малкина. Форвард заработал два очка, забросив одну шайбу на 22-й минуте матча и отдав голевой пас на партнёра через 10 минут игры.

Также за хозяев забивали Сидни Кросби, Джейсон Цукер, Брайан Раст и Рикард Ракелль. У гостей же отличились Чарли Койл, Якуб Лауко, Брэд Маршан, Тейлор Холл и Павел Заха. Решающий гол забил Хампус Линдхольм.

Таким образом, Малкин набрал десять очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. У него пять голов и столько же результативных передач. Два очка за одну игру ему удалось набрать только один раз – 18 октября с «Монреалем». Также он забросил шайбы в матчах с «Аризоной» и «Калгари».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Кросби – 00:30 (5x5)   1:1 Койл (Фредерик, Грир) – 05:19 (5x5)   1:2 Лауко (Фолиньо) – 13:20 (5x5)   2:2 Малкин (Жозеф, Макгинн) – 21:47 (5x5)   3:2 Цукер (Макгинн, Рутта) – 28:42 (5x5)   4:2 Раст (Дюмулен, Гюнцель) – 31:16 (5x5)   5:2 Ракелль (Цукер, Малкин) – 31:36 (5x5)   5:3 Маршан (Линдхольм, Дебраск) – 32:57 (5x4)   5:4 Заха (Линдхольм, Карло) – 51:59 (5x5)   5:5 Холл (Пастрняк, Линдхольм) – 58:43 (6x5)   5:6 Линдхольм (Бержерон) – 63:37 (3x3)
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