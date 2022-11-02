«Питтсбург» проиграл «Бостону», ведя по ходу матча 5:2. У Малкина два очка

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Матч закончился победой гостией в овертайме со счётом 6:5.



Хозяева не смогли одержать важную победу, но стоит отметить усилия российского нападающего Евгения Малкина. Форвард заработал два очка, забросив одну шайбу на 22-й минуте матча и отдав голевой пас на партнёра через 10 минут игры.



Также за хозяев забивали Сидни Кросби, Джейсон Цукер, Брайан Раст и Рикард Ракелль. У гостей же отличились Чарли Койл, Якуб Лауко, Брэд Маршан, Тейлор Холл и Павел Заха. Решающий гол забил Хампус Линдхольм.

Таким образом, Малкин набрал десять очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. У него пять голов и столько же результативных передач. Два очка за одну игру ему удалось набрать только один раз – 18 октября с «Монреалем». Также он забросил шайбы в матчах с «Аризоной» и «Калгари».