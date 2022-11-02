«Питтсбург» проиграл «Бостону», ведя по ходу матча 5:2. У Малкина два очка

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Матч закончился победой гостией в овертайме со счётом 6:5.
Хозяева не смогли одержать важную победу, но стоит отметить усилия российского нападающего Евгения Малкина. Форвард заработал два очка, забросив одну шайбу на 22-й минуте матча и отдав голевой пас на партнёра через 10 минут игры.
Также за хозяев забивали Сидни Кросби, Джейсон Цукер, Брайан Раст и Рикард Ракелль. У гостей же отличились Чарли Койл, Якуб Лауко, Брэд Маршан, Тейлор Холл и Павел Заха. Решающий гол забил Хампус Линдхольм.
Таким образом, Малкин набрал десять очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. У него пять голов и столько же результативных передач. Два очка за одну игру ему удалось набрать только один раз – 18 октября с «Монреалем». Также он забросил шайбы в матчах с «Аризоной» и «Калгари».
- 2 ноября 2022
-
07:10
-
06:59
-
06:49
-
06:42
-
06:32
-
06:26
-
06:20
-
06:14
-
06:10
-
05:59
-
05:35
-
05:24
-
04:54
-
04:47
-
04:43
-
04:39
-
04:28
-
04:16
-
03:55
-
03:28
-
03:17
-
02:30
- 1 ноября 2022
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:02
-
22:50
-
22:41
-
22:35
-
22:31
-
22:25
-
22:13
-
22:08