Овечкин провёл три силовых приёма за три минуты в матче с «Вегасом»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» провёл три силовых приёма за три минуты. Это произошло по ходу первого периода.
В общей сложности Овечкин провёл с начала сезона 37 силовых приёмов, что является девятым показателем в лиге.
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Встреча команд закончилась победой «Вегаса» со счётом 3:2 ОТ. При этом победную шайбу команда забросила из под Овечкина.
В этой встрече Овечкин набрал одно очко за результативную передачу. Россиянин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Он совершил четыре силовых приёма, его партнёр по команде Гарнет Хэтэуэй – восемь. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 50 секунд при коэффициенте «+1», трёх бросках по воротам и двух хитах. Евгений Кузнецов отыграл 17 минут 35 секунд и не отметился результативными действиями.
- 2 ноября 2022
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