Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин провёл три силовых приёма за три минуты в матче с «Вегасом»

Овечкин провёл три силовых приёма за три минуты в матче с «Вегасом»
Комментарии

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» провёл три силовых приёма за три минуты. Это произошло по ходу первого периода.

В общей сложности Овечкин провёл с начала сезона 37 силовых приёмов, что является девятым показателем в лиге.

ВИДЕО

Встреча команд закончилась победой «Вегаса» со счётом 3:2 ОТ. При этом победную шайбу команда забросила из под Овечкина.

В этой встрече Овечкин набрал одно очко за результативную передачу. Россиянин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Он совершил четыре силовых приёма, его партнёр по команде Гарнет Хэтэуэй – восемь. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 50 секунд при коэффициенте «+1», трёх бросках по воротам и двух хитах. Евгений Кузнецов отыграл 17 минут 35 секунд и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
Защитник «Вегаса» забросил победную шайбу в матче «Вашингтоном» из-под Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022