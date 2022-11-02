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Кросби побил рекорд НХЛ по голам на первых минутах матчей, превзойдя достижение Мессье

Кросби побил рекорд НХЛ по голам на первых минутах матчей, превзойдя достижение Мессье
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (5:6 ОТ). Форвард отличился на 31-й секунде встречи.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для канадца этот гол стал 14-м в карьере, когда он забивал на первой минуте матча. Таким образом, Кросби побил рекорд Марка Мессье по этому показателю. На счету легенды НХЛ 13 шайб, заброшенных на стартовой минуте встречи.

Напомним, в ночь с 1 на 2 ноября в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Матч закончился победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

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