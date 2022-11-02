Кросби побил рекорд НХЛ по голам на первых минутах матчей, превзойдя достижение Мессье
Поделиться
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (5:6 ОТ). Форвард отличился на 31-й секунде встречи.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, для канадца этот гол стал 14-м в карьере, когда он забивал на первой минуте матча. Таким образом, Кросби побил рекорд Марка Мессье по этому показателю. На счету легенды НХЛ 13 шайб, заброшенных на стартовой минуте встречи.
Напомним, в ночь с 1 на 2 ноября в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Матч закончился победой гостей в овертайме со счётом 6:5.
Новость по темеКросби: «Питтсбург» слишком легко расстаётся с преимуществом
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
16:53
-
16:19
-
15:23
-
15:08
-
14:33
-
14:18
-
13:34
-
13:25
-
13:17
-
12:51
-
12:33
-
12:06
-
11:50
-
11:08
-
11:02
-
10:12
-
09:35
-
09:34
-
09:00
-
08:59
-
08:48
-
08:37
-
08:32
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:21
-
07:10
-
06:59
-
06:49
-
06:42
-
06:32
-
06:26
Партнерский контент