Уилсон: не знал, впишусь ли в КХЛ со своим стилем игры, но Денисенко сказал, что впишусь

Нападающий «Витязя», обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Скотт Уилсон рассказал о беседе с российским нападающим «Флориды Пантерз» Григорием Денисенко о переезде в Россию.

«С Денисенко много говорил на тему перехода в КХЛ, пожалуй, и всё. Джино я не знаю так близко, и уже прошло много лет с тех пор, как мы играли вместе. А с Денисенко мы играли в прошлом году – и, кстати, он потрясающий партнёр. Он мне дал отличные советы, сказал, что я подхожу КХЛ по стилю. Я как раз не знал, впишусь ли я здесь со своим стилем, но он сказал, что впишусь.

Думаю, у Денисенко есть шанс пробиться в НХЛ. Это один из самых техничных игроков, с которыми я играли. Хороший парень, пашет каждый день. Ему надо получить шанс, и уверен, он их получит в этом году. В прошлом году он травмировал колено, много пропустил, это всегда тяжело. Если ему дадут шанс, уверен, он им воспользуется», — сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.