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Сын Горди Хоу: уверен, папа был бы здесь с Овечкиным, чтобы поддержать его погоню

Сын Горди Хоу: уверен, папа был бы здесь с Овечкиным, чтобы поддержать его погоню
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Марк Хоу, сын легендарного хоккеиста Горди Хоу, поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и о погоне россиянина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Знаю, если бы папа был тут, он бы следовал за Алексом. У папы были отличные отношения с Уэйном, они с мамой ездили за ним, пока он не побил рекорд. Уверен, и папа, и мама были бы здесь, с Алексом, чтобы поддержать его великое достижение», — приводит слова Хоу официальный «твиттер» NBC Sports Capitals.

Напомним, сейчас Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На счету россиянина 785 голов. Вторую строчку занимает Горди Хоу с 801 шайбой. Лидирует в списке Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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