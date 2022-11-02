The Hockey Writers: у Овечкина получился пресный старт сезона. Алекс не достал Луну с неба

Обозреватель The Hockey Writers Люк Джеймс проанализировал начало сезона «Вашингтон Кэпиталз». В качестве одного из наблюдений журналист выделил слабое начало регулярного чемпионата НХЛ в исполнении капитана «столичных» Александра Овечкина.



«У Алекса Овечкина получился пресный старт сезона-2022/2023.



Алекс Овечкин не достал Луну с неба; у него девять очков (пять голов, четыре передачи) в 11 матчах в начале чемпионата. По данным Money Puck, он занимает третье место в «Кэпиталз» по ожидаемому количеству голов, а это означает, что игра благоволит «Вашингтону», когда россиянин выходит на лёд. Тем не менее он набрал четыре очка с тогда ещё не выигрывавшим «Ванкувером» и имеет худший в команде показатель полезности — «-8».



При этом ещё слишком рано беспокоиться об Овечкине. Согласно Hockey Reference, его процент бросков за сезон упал до 8,8%, что значительно ниже его среднего показателя за карьеру (12,8%). Поэтому справедливо предположить, что 37-летний хоккеист вернёт свою способность забивать голы.



Однако для «Кэпиталз» это тот случай, когда чем раньше, тем лучше. Им нужно, чтобы Овечкин давал результат на элитном уровне, пока Никлас Бекстрём (бедро), Том Уилсон (колено) и Коннор Браун (нижняя часть тела) недоступны. Капитану пора вставать на ноги», — приводит слова Джеймса The Hockey Writers.

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