«Овечкин играл в «эру мёртвых шайб». Почему же он так низко в новом рейтинге из Америки?

Овечкин — шестой в истории НХЛ, а Ягр — лучший нападающий. Да, именно так считает североамериканский журналист The Hockey Writers Кайл Гайп, составивший топ-10 лучших форвардов в истории НХЛ. В рейтинге учитывались только хоккеисты, рождённые в Европе.

Так вот. В этом топе оказалось сразу трое россиян — это, очевидно, плюс. Однако лучший среди них — Александр Овечкин — занял лишь шестое место. Справедливо ли это? Чем руководствовался Гайп при составлении рейтинга? Давайте посмотрим, что же написал журналист о каждом из списка, и определим, справедливы ли места наших хоккеистов.

10. Евгений Малкин (Россия)

НХЛ может не считать Евгения Малкина одним из 100 величайших игроков всех времён (отсылка на топ-100 лучших от самой НХЛ. — Прим. «‎Чемпионата»)‎, но он, безусловно, входит в число 10 лучших европейских форвардов, которые когда-либо играли. За свои 16 с лишним сезонов он забил более чем 440 голов, набрав 1140+ очков в 1000+ встречах, что в среднем составляет примерно 1,17 очка за матч. Он выиграл «Колдер Трофи» в 2007 году, а также два «Арт Росс Трофи» и один «Харт Трофи».

Евгений Малкин Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

Малкин был лучшим в годы своего расцвета, набрав 168 очков в 162 матчах плей-офф и выиграв «Конн Смайт Трофи» в 2009 году как MVP плей-офф. В 2017 году, когда его «Питтсбург» выиграл Кубок Стэнли, Малкин лидировал в гонке бомбардиров плей-офф с 28 очками. Он также выступает на элитном уровне, когда его товарищ по команде Сидни Кросби отсутствует из-за травмы. В сезоне-2011/2012, когда Кросби провёл 22 встречи, Малкин забил 50 голов и набрал 109 очков, став лучшим в лиге.

Если и есть один знак вопроса в карьере Малкина, так это его собственная способность оставаться в игре. За 13+ сезонов он сыграл во всех 82 матчах всего дважды. Но, несмотря на свои травмы, он является одним из самых динамичных игроков своего поколения и будет внесён в Зал хоккейной славы, когда появится возможность внести его туда.

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9. Матс Сундин (Швеция)

Одним из самых любимых игроков «Торонто Мэйпл Лифс», приходящих на ум, является Матс Сундин. Хотя ему так и не удалось завоевать неуловимый Кубок Стэнли в «Торонто»‎, он показал себя великим лидером и был образцом стабильности, набрав не менее 70 очков в 12 сезонах подряд.

В течение всей карьеры швед набирал в среднем чуть больше балла за встречу, а повесил коньки на гвоздь, когда его счёт достиг показателя в 1349 очков. Это больше, чем у любого шведа. А ещё Сундин является лучшим снайпером (420 голов) и бомбардиром (987 очков) в истории «кленовых листьев». Он был занесён в Зал хоккейной славы в 2012 году, а в 2016 году «Мэйпл Лифс» вывели его номер из обращения.

8. Сергей Фёдоров (Россия)

Сергей Фёдоров — любимец детства. Он был одним из самых универсальных игроков в игре, способным играть как в нападении, так и в защите. Его мастерство одинаково хорошо играть на обеих сторонах площадки принесло ему два «Селке Трофи», а также «Харт Трофи».

1179 очков Фёдорова за карьеру и показатель полезности «+261» были достаточно хороши, чтобы его избрали в Зал хоккейной славы в 2015 году. В составе «Детройт Ред Уингз» он был частью знаменитой «русской пятёрки», которую невозможно было остановить в плей-офф 1997 года. 16-0, когда один из пяти забивал, и 0-4, когда этого не случалось. Фёдоров выиграл тот Кубок Стэнли с «Ред Уингз» и ещё два — в 1998-м и в 2002-м.

7. Петер Форсберг (Швеция)

Одним из игроков, чьей игры нам не хватило в достатке в НХЛ, является Петер Форсберг. Сыграв всего 708 матчей в лиге, Форсберг набрал 885 очков и ни разу не завершил сезон с отрицательным показателем полезности (если не считать его короткого возвращения в 2011 году, когда швед провёл всего две встречи).

Он стал частью одной из крупнейших сделок в истории, когда его обменяли из «Филадельфии Флайерз» в «Квебек Нордикс» на Эрика Линдроса. Форсберг добился немедленного успеха, выиграв в 1995 году «Колдер Трофи». Он также выиграл по разу «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи» в 2003 году и трижды вызывался на Матчи звёзд.

Форсберг также преуспел в важных матчах, набрав 171 очко в 151 встрече плей-офф на пути к двум Кубкам Стэнли. Швед был одним из лучших плеймейкеров своего поколения, его 1,25 очка за матч — восьмой результат за всю историю. Кроме того, Форбсерг занимает четвёртое место за всю историю по числу результативных передач за встречу. Он был введён в Зал хоккейной славы в 2014 году.

6. Александр Овечкин (Россия)

Завершив свой восьмой сезон с 50 голами и в восьмой раз выиграв «Морис «Рокет» Ришар Трофи» в сезоне-2018/2019, Овечкин вновь подтвердил свой статус лучшего снайпера своего поколения и одного из лучших снайперов всех времён. Он забил свой 700-й гол в сезоне-2019/2020 и, будучи уже третьим по количеству голов в 37 лет, имеет реальный шанс догнать Гретцки с 894 голами к концу карьеры.

Александр Овечкин с Кубком Стэнли Фото: Jacquelyn Martin/AP Photo/ТАСС

Благодаря своему быстрому броску он стал лучшим снайпером, когда-либо игравшим в зоне кругов вбрасывания. Взглянув на статистику с поправкой на эпоху, видишь, что общее количество голов Овечкина подскочило, теперь он третий в истории после Горди Хоу и Гретцки. Учитывая, что большую часть своей карьеры он провёл в «эру мёртвых шайб» — период, когда общая результативность в лиге значительно снизилась, можно утверждать, что он уже является лучшим снайпером всех времён. Чтобы побить рекорд Гретцки, ему нужно забивать в среднем 29 голов за следующие четыре сезона. Неожиданный шанс, но это погоня, которая достойна внимания.

В дополнение к «Морис Ришар Трофи» Овечкин выиграл «Колдер Трофи» в 2006 году, имеет три «Харт Трофи», один «Арт Росс Трофи» и является 12-кратным участником Матча звёзд. Его единственной проблемой долгое время была неспособность «Вашингтон Кэпиталз» пройти дальше второго раунда плей-офф. Очевидно, что мы можем устранить этот недостаток благодаря его невероятной победе в Кубке Стэнли в сезоне-2017/2018. Однако, несмотря на трудности своей команды, Овечкин набирал в среднем почти одно очко за встречу в 128 матчах плей-офф за карьеру.

5. Яри Курри (Финляндия)

Оригинальная «Финская вспышка» Яри Курри был в составе того самого «Эдмонтона», который выиграл пять Кубков Стэнли, в том числе четыре — с Уэйном Гретцки. Успех Курри часто связывают с Гретцки и Марком Мессье, но финн всё ещё оставался достаточно продуктивным после того, как Гретцки был обменян. Он набрал 195 очков в 156 встречах, пока также не покинул «Эдмонтон».

Дуэт Курри — Гретцки является одним из лучших в истории: Гретцки помог Курри забить более 50% голов, а Курри поучаствовал в 22% шайб Гретцки. В общей сложности финн забил 601 гол (20-е место в истории НХЛ) и набрал 1398 очков (23-я строчка). Лучше всего он показал себя в плей-офф, набив 233 очка в 200 встречах, четыре раза став лучшим снайпером розыгрышей Кубка Стэнли.

Хотя он никогда не становился MVP сезона, Курри пять раз приглашали на Матчи звёзд, однажды он выиграл снайперскую гонку в лиге и «Леди Бинг Трофи» — в 1985 году. Финн был введён в Зал хоккейной славы в 2001 году.

4. Петер Штястны (Словакия/Чехословакия)

Хотя сын Петера, Пол, является более популярным представителем семьи Штястны в современной НХЛ, сам Петер был звездой в 1980-х и 1990-х годах. Он вырос в современной Словакии, когда коммунистический блок всё ещё был у власти, и не мог сыграть свой первый матч в НХЛ до сезона-1980/1981, когда ему было уже 24 года. Петер и его брат Антон дезертировали из Чехословакии и стали первыми звёздами из Восточного блока, сыгравшими в НХЛ. Их решения имели решающее значение и привели к тому, что всё больше игроков дезертировали вплоть до падения Берлинской стены в 1989 году.

По прибытии в Северную Америку оба Штястны присоединились к «Квебек Нордикс», где Петер стал любимцем болельщиков, научившись говорить по-французски. Он сразу же добился успеха, выиграв «Колдер Трофи» 1981 года и став первым игроком, набравшим 100 очков в своём дебютном сезоне в НХЛ. Он также был вторым снайпером в 1980-х, уступая только Уэйну Гретцки.

Позднее прибытие Петера в НХЛ оправдывает тот факт, что он сыграл всего 977 матчей в регулярных чемпионатах, но при этом словак забил 450 голов и набрал 1239 очков. Его средний показатель в 1,27 балла за встречу в целом по карьере — седьмой в истории лиги, а число его очков — второе среди игроков, проведших менее 1000 матчей. В 1998 году Петер был включён в Зал хоккейной славы.

3. Стэн Микита (Словацкая Республика)

Хотя Стэн Микита является гражданином Канады, он родился в Сокольче (Словацкая Республика) под именем Станислав Гуот. Он оставался в Европе, пока ему не исполнилось восемь лет, когда он бежал в Канаду, покинув контролируемую коммунистами Чехословакию. В Канаде его усыновили тётя и дядя, дав Стэну фамилию Микита.

После того как в 1961 году он привёл «Чикаго Блэкхоукс» к Кубку Стэнли, забив шесть голов, в следующем сезоне Микита стал одним из лучших игроков НХЛ. За свою карьеру Стэн набрал 1467 очков — это 15-е место в истории. Он также выиграл четыре трофея «Арт Росс Трофи», два «Харта» и два «Леди Бинг Трофи», восемь раз став участником Матчей звёзд. Кроме того, Микита был избран в Зал хоккейной славы в 1983 году.

Микита и его товарищ по команде Бобби Халл были известны тем, что использовали чрезвычайно изогнутые клюшки, что привело к тому, что НХЛ ограничила кривизну клюшки до полдюйма. Микита также был одним из первых, кто использовал полноценный шлем с защитой для ушей — после того как шайба оторвала ему часть правого уха.

2. Теэму Селянне (Финляндия)

Разумеется, в этот список обязательно должна входить Финская вспышка. Что можно сказать о Теэму Селянне, что ещё не было произнесено вслух? Члена Зала славы 2017 года любят как на родине в Финляндии, так и в Северной Америке. Будучи одним из лучших игроков всех времён, Селянне играл в хоккей на высоком уровне и честно.

684 гола Селянне находятся за пределами топ-10 — это 12-е место в истории. Он немедленно стал приносить результат, забив 76 голов во время своей первой кампании новичка, что принесло ему «Колдер Трофи». Кульминацией карьеры Селянне стала победа в Кубке Стэнли в 2007 году.

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1. Яромир Ягр (Чехия/Чехословакия)

Что за карьера была у Ягра в НХЛ! Когда он впервые получит право на включение в Зал хоккейной славы, обязательно займёт там своё место.

Он занимает третье место по голам (766), второе — по очкам (1921) и третье — по количеству сыгранных матчей (1733). Несмотря на то что Ягр не набирал более 50 баллов в трёх из последних четырёх сезонов, он по-прежнему идёт 25-м в истории с показателем 1,109 очка за встречу. Если использовать подсчёт очков с поправкой на эпоху, чех занимает второе место в истории по количеству голов с 841 голом и уступает только Горди Хоу.

Яромир Ягр Фото: Michal Kamaryt/CTK via ZUMA Press/ТАСС

У него есть один «Харт Трофи», пять «Арт Росс Трофи», а также восемь появлений на Матчах звёзд. И это не считая четырёх раз, когда Ягр занимал второе место в голосовании за MVP чемпионата, и трёх сезонов, когда он выигрывал гонку ассистентов сезона в НХЛ. Какой бы впечатляющей ни была его карьера, чех всегда будет вспоминать матчи, которые проиграл из-за своих перерывов и из-за решения переехать в КХЛ на три сезона, что сократило количество пиковых сезонов в НХЛ.

В последние сезоны Ягр стал одним из самых любимых хоккеистов, он был известен своей безумной трудовой этикой в свои 40+ лет, даже затребовав ключ от тренировочной базы «Даллас Старз». У него также был свой фан-клуб под названием «Путешествующие Ягры».

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Что ж, а теперь вернёмся к нашим рассуждениям. Не будем, однако, их затягивать, поэтому давайте кратко. Наши хоккеисты попали в действительно великолепную компанию — в компанию легенд. Читая достижения каждого из топ-5, невольно задумываешься о том, что эти игроки сделали для хоккея и какое влияние оказали на всю игру. А отсюда пара вопросов.

Достоин ли Малкин включения в список и 10-го места в нём? Пожалуй, да. Это заслуженно. Едва ли Евгений сможет превратиться в Ягра и провести оставшиеся четыре сезона на столь высочайшем уровне. Хотя, если у него выйдет, Джино наверняка будет претендовать как минимум на девятую строчку.

Заслуженно ли восьмое место Фёдорова? Да, вполне. У него потрясающая карьера, потрясающая статистика, однако, вероятно, если бы рейтинг был не только о нападающих, экс-звезда «Детройта» явно был бы выше Форсберга — благодаря своим оборонительным талантам. А пока что всё логично.

Наконец, главный вопрос: а не занизили ли место Овечкину? Что ж, было бы вполне справедливо считать именно так. Капитан «Вашингтона» и Кубок Стэнли брал, и кучу личных трофеев выигрывал, и рекорды до сих пор раз за разом переписывает. Даже самого Ягра по голам обогнал. А в этом сезоне должен ещё и Селянне с Микитой обходить в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. До того же Ягра Овечкину всё же далековато (1921 против 1416), однако даже без этого результаты внушительны! Так почему же Ови настолько низко?

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Пожалуй, основная причина заключается в том, что полное наследие россиянина всё ещё затруднительно оценить. Он по-прежнему находится в активной погоне за вечным рекордом Гретцки, а посему грамотно определить, как именно он повлиял на хоккей, можно будет лишь спустя какое-то время. И, возможно, уже менее чем через четыре года Ови поднимется по этому списку значительно выше.