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Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Игроки и тренеры «Металлурга» посетили мемориал «Локомотива» и почтили память погибших

Игроки и тренеры «Металлурга» посетили мемориал «Локомотива» и почтили память погибших
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Игроки и тренеры «Металлурга» посетили мемориал «Локомотива», сообщает официальный телеграм-канал «Магнитки».

Клуб почтил память команды, погибшей в авиакатастрофе Як-42 под Ярославлем. Трагедия произошла 7 сентября 2011 года. 43 из 45 человек, находившихся на борту, погибли на месте, а хоккеист Александр Галимов скончался в больнице от полученных травм.

Фото: Телеграм-канал «Металлурга»

Фото: Телеграм-канал «Металлурга»

«Навсегда в наших сердцах.

Тренеры, игроки и персонал хоккейного клуба «Металлург» посетили мемориал «Локомотива» и почтили память команды, трагически погибшей 11 лет назад в авиакатастрофе под Ярославлем», — говорится в телеграм-канале.

Встреча «Локомотива» и «Металлурга» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ пройдёт сегодня, 3 ноября, начало – в 19:30 мск.

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