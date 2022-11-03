Игроки и тренеры «Металлурга» посетили мемориал «Локомотива» и почтили память погибших

Игроки и тренеры «Металлурга» посетили мемориал «Локомотива», сообщает официальный телеграм-канал «Магнитки».
Клуб почтил память команды, погибшей в авиакатастрофе Як-42 под Ярославлем. Трагедия произошла 7 сентября 2011 года. 43 из 45 человек, находившихся на борту, погибли на месте, а хоккеист Александр Галимов скончался в больнице от полученных травм.
Фото: Телеграм-канал «Металлурга»
Фото: Телеграм-канал «Металлурга»
«Навсегда в наших сердцах.
Тренеры, игроки и персонал хоккейного клуба «Металлург» посетили мемориал «Локомотива» и почтили память команды, трагически погибшей 11 лет назад в авиакатастрофе под Ярославлем», — говорится в телеграм-канале.
Встреча «Локомотива» и «Металлурга» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ пройдёт сегодня, 3 ноября, начало – в 19:30 мск.
- 3 ноября 2022
-
15:11
-
14:30
-
14:26
-
14:18
-
14:00
-
13:50
-
13:20
-
13:00
-
12:27
-
12:11
-
12:02
-
11:43
-
11:31
-
11:22
-
10:54
-
10:38
-
10:22
-
10:01
-
09:38
-
09:30
-
09:13
-
09:05
-
08:52
-
08:40
-
08:40
-
08:18
-
08:10
-
07:50
-
06:50
-
05:06
-
04:55
- 2 ноября 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:14
-
23:07