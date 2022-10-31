Тренер «Локомотива» Никитин: кого-то должны хитануть чтобы мы «проснулись»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (1:0) и сказал, что у его команды иногда включается режим «самосохранения».

«Наверное, в целом заслужили победу.

Можно ли сказать, что предложенный соперником темп в начале игры несколько «усыпил» команду и было трудно вкатиться в дальнейшем? Не думаю, что мы не могли включиться. Непростой график. У всех включается режим «самосохранения», мы не исключение. Кого-то должны хитануть или создать голевой момент у наших ворот, чтобы «проснулись».

Как прокомментирую то, что сегодня Бут начинал в первом звене, потом не выходил, его заменил Волков, а в концовке никто из них не выходил? Во втором периоде есть своя специфика, «Динамо» умеет играть вторые периоды. Дальняя лавка Даниила – не то, что он уже освоил, поэтому выпустили Александра. Что касается концовки, то очень много сил было потрачено, чтобы рисковать результатом. Мы планомерно готовим молодых игроков, не нужно бежать впереди паровоза. Они должны занять правильные места и двигаться вперёд, развиваясь.

Увидим ли в будущем Берёзкина в звене с Шалуновым и Каюмовым? Почему нет? Мы пытаемся играть в четыре звена. Хотим, чтобы и у Андронова, и у Шалунова был взрослый партнёр, и молодые ребята быстро вливаются в эти тройки, приносят энергию, а взрослые ребята стабилизируют игру. То, что сегодня сработало, не всегда получается. Здесь больше интуиция тренерская. Почувствовали, что Максим сможет сработать в этом звене. Посмотрим дальше.



Когда вернутся Егор Аверин и Иван Чехович? Егор только вернулся после операции. Надеемся, что к плей-офф он вернётся в строй. Иван практически с общей группой тренируется. Ещё пару дней, и зайдёт основательно. Надеемся, через пару игр будет в составе», — цитирует Никитина сайт «Локомотива».

После победы «Локомотив» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч ярославский клуб проведёт дома с магнитогорским «Металлургом» 3 ноября в 19:30 мск.