Голышев забил потрясающий гол из-за ворот, прорвавшись из своей зоны и обыграв 3 игроков

В эти минуты на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимает хабаровский «Амур». После первого периода счёт равный — 1:1.
На последней минуте стартового игрового отрезка «Автомобилист», минимально уступая, пошёл в последнюю атаку. Нападающий екатеринбургского клуба Анатолий Голышев подхватил шайбу у своих ворот и побежал по левому флангу. Форвард сначала прокинул шайбу одному хоккеисту «Амура», затем на скорости обошёл другого. Отобрав пространство в силовой борьбе с третьим соперником, Голышев поехал за ворота и нанёс неожиданный бросок оттуда. Шайба попала в спину Евгению Аликину и заскочила в ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 3 ноября 2022
-
18:13
-
17:55
-
17:36
-
17:20
-
16:55
-
16:23
-
15:11
-
14:30
-
14:26
-
14:18
-
14:00
-
13:50
-
13:20
-
13:00
-
12:27
-
12:11
-
12:02
-
11:43
-
11:31
-
11:22
-
10:54
-
10:38
-
10:22
-
10:01
-
09:38
-
09:30
-
09:13
-
09:05
-
08:52
-
08:40
-
08:40
-
08:18
-
08:10
-
07:50
-
06:50