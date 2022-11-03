Голышев забил потрясающий гол из-за ворот, прорвавшись из своей зоны и обыграв 3 игроков

В эти минуты на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимает хабаровский «Амур». После первого периода счёт равный — 1:1.

На последней минуте стартового игрового отрезка «Автомобилист», минимально уступая, пошёл в последнюю атаку. Нападающий екатеринбургского клуба Анатолий Голышев подхватил шайбу у своих ворот и побежал по левому флангу. Форвард сначала прокинул шайбу одному хоккеисту «Амура», затем на скорости обошёл другого. Отобрав пространство в силовой борьбе с третьим соперником, Голышев поехал за ворота и нанёс неожиданный бросок оттуда. Шайба попала в спину Евгению Аликину и заскочила в ворота.

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