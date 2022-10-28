Валерий Ничушкин получил травму. Третий снайпер сезона НХЛ пропустит матч с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар объявил, что 27-летний российский нападающий Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела, сообщается на официальном сайте «ураганов».



Отмечается, что форвард пропустит ближайшую встречу с «Нью-Джерси Дэвилз», которая пройдёт в ночь с 28 на 29 октября (по московскому времени).



Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Ничушкин принял участие в семи встречах, в которых забросил семь шайб и отдал пять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 12 очков при общем показателе полезности «+1». Российский нападающий занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров нового сезона и третье — в гонке снайперов, деля эту строчку с Андреем Свечниковым и Стивеном Стэмкосом.

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