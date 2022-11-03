«Адмирал» нанёс «Барысу» шестое поражение в семи матчах. Елисеев оформил хет-трик

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).
Первый период прошёл без голов. На 26-й минуте Егор Петухов вывел астанинскую команду вперёд. На 29-й минуте при игре «пять на три» Николай Елисеев сравнял счёт. На 35-й минуте Николай Елисеев с передачи Евгения Грачёва вывел владивостокскую команду вперёд. На 49-й минуте Николай Елисеев оформил хет-трик. На последней минуте Александр Горшков поставил точку во встрече.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 8 ноября в Астане сыграет с «Витязем». «Адмирал» 6 ноября примет московское «Динамо».
- 3 ноября 2022
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