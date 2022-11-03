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«Адмирал» нанёс «Барысу» шестое поражение в семи матчах. Елисеев оформил хет-трик

«Адмирал» нанёс «Барысу» шестое поражение в семи матчах. Елисеев оформил хет-трик
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2022, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Петухов (Сагадеев, Гайтамиров) – 25:09 (5x5)   1:1 Елисеев (Шулак, Криштоф) – 28:46 (5x3)   1:2 Елисеев (Грачёв) – 34:54 (5x5)   1:3 Елисеев (Лисовец, Криштоф) – 48:57 (5x5)   1:4 Горшков (Саюстов, Лисовец) – 59:55 (5x4)

Первый период прошёл без голов. На 26-й минуте Егор Петухов вывел астанинскую команду вперёд. На 29-й минуте при игре «пять на три» Николай Елисеев сравнял счёт. На 35-й минуте Николай Елисеев с передачи Евгения Грачёва вывел владивостокскую команду вперёд. На 49-й минуте Николай Елисеев оформил хет-трик. На последней минуте Александр Горшков поставил точку во встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 8 ноября в Астане сыграет с «Витязем». «Адмирал» 6 ноября примет московское «Динамо».

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