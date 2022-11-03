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«Автомобилист» прервал серию поражений в матче с «Амуром», Голышев оформил дубль

«Автомобилист» прервал серию поражений в матче с «Амуром», Голышев оформил дубль
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2022, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Лихачёв (Гребёнкин, Николишин) – 07:55 (5x5)   1:1 Голышев (Гуркин, Трямкин) – 19:38 (5x5)   2:1 Мэйсек (Валк) – 22:56 (5x5)   2:2 Николишин (Вихарев, Лихачёв) – 28:47 (5x4)   3:2 Голышев (Эберт, Да Коста) – 43:59 (5x5)   4:2 Кормье (Гуркин, Зборовский) – 59:50 (en)

На восьмой минуте Ярослав Лихачёв вывел хабаровчан вперёд. За 22 секунды до конца первого периода Анатолий Голышев потрясающим голом сравнял счёт. На 23-й минуте Брукс Мэйсек с передачи Кёртиса Валка во второй раз поразил ворота хабаровчан. На 29-й минуте Иван Николишин, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 44-й минуте Анатолий Голышев оформил дубль. Точку во встрече поставил Патрис Кормье.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 5 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Сибирью». «Амур» 8 ноября примет московское «Динамо».

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