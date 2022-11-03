«Автомобилист» прервал серию поражений в матче с «Амуром», Голышев оформил дубль

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

На восьмой минуте Ярослав Лихачёв вывел хабаровчан вперёд. За 22 секунды до конца первого периода Анатолий Голышев потрясающим голом сравнял счёт. На 23-й минуте Брукс Мэйсек с передачи Кёртиса Валка во второй раз поразил ворота хабаровчан. На 29-й минуте Иван Николишин, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 44-й минуте Анатолий Голышев оформил дубль. Точку во встрече поставил Патрис Кормье.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 5 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Сибирью». «Амур» 8 ноября примет московское «Динамо».