«К парням никаких претензий». Мартемьянов – о поражении «Сибири» в овертайме в Омске

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение команды в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3 ОТ).
«Матч соответствовал своему статусу. Очень напряжённая игра, никто не хотел уступать. Думаю, встреча понравилась болельщикам, держала в напряжении весь матч. Игрой команды доволен, никаких претензий к парням нет.
По напряжению матчи не особо отличаются, и «Авангард», и мы стараемся играть на победу. Получилось забить на первой минуте, парни лезли, хороший гол. У Шарова небольшое повреждение, решили поберечь Сашку сегодня», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).
- 3 ноября 2022
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