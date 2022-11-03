Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«К парням никаких претензий». Мартемьянов – о поражении «Сибири» в овертайме в Омске

«К парням никаких претензий». Мартемьянов – о поражении «Сибири» в овертайме в Омске
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение команды в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3 ОТ).

«Матч соответствовал своему статусу. Очень напряжённая игра, никто не хотел уступать. Думаю, встреча понравилась болельщикам, держала в напряжении весь матч. Игрой команды доволен, никаких претензий к парням нет.

По напряжению матчи не особо отличаются, и «Авангард», и мы стараемся играть на победу. Получилось забить на первой минуте, парни лезли, хороший гол. У Шарова небольшое повреждение, решили поберечь Сашку сегодня», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

Новость по теме
«Авангард» одержал третью победу подряд, в овертайме переиграв «Сибирь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022