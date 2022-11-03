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«Авангард» одержал третью победу подряд, в овертайме переиграв «Сибирь»

«Авангард» одержал третью победу подряд, в овертайме переиграв «Сибирь»
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В Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2022, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Сетдиков – 00:24 (5x5)   1:1 Буше – 28:41 (5x5)   1:2 Чайковски (Коротков, Бутузов) – 37:44 (5x5)   2:2 Бродхёрст (Ткачёв, Буше) – 50:48 (5x4)   3:2 Буше – 64:26 (4x3)

На первой минуте матча Никита Сетдиков вывел новосибирцев вперёд. На 29-й минуте Рид Буше после ошибки защитников «Сибири» сравнял счёт. В конце второго периода Михал Чайковски во второй раз поразил ворота омичей. На 51-й минуте Алекс Бродхёрст, реализовав численное большинство, восстановил равенство в счёте — 2:2. Победу своей команде в овертайме принёс Рид Буше.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 8 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» 6 ноября примет «Витязь».

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