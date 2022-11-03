«В раздевалке был мужской разговор». Главный тренер «Автомобилиста» — о матче с «Амуром»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после победы в матче с «Амуром».



«Такие игры бывают, где мало что получается, где игра на характере и нужно перестроиться, что нам сегодня удалось. Перед игрой ребятам сказал, что именно игра под воротами решит исход матча. Где-то мы в ней были удачливее. Прошли тяжёлые матчи, здорово, что возвращаются травмированные игроки, потихоньку набирают форму, будут обретать свой прежний вид.



Проиграли первый период по движению и прессингу? Немножко не готовы были к началу матча, хотя не сказать, что нас сильно прессинговали. Не было контроля шайбы, игроки на синей линии стоячие были, защитники затягивали начало атаки. В раздевалке был мужской разговор, поговорили, что движение нужно сразу вперёд, чтобы соперник не успел построить оборону. Нужен был простой выход из обороны вдоль борта.



Олег Ли вне состава? Он приболел. Тактика набросов? Мы готовились к этому сопернику, работа была проведена, чтобы были броски через защитников и закрывать вратаря, чтобы растянуть плотную оборону», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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