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Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по количеству шайб за один клуб в НХЛ

Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по количеству шайб за один клуб в НХЛ
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37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче НХЛ с «Детройт Ред Уингз», который в эти минуты проходит на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте. На момент подготовки новости идёт второй период, счёт – 0:1.

ВИДЕО.

Для Овечкина эта шайба 786-й в составе «Вашингтона». Таким образом, Александр повторил рекорд легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги. Канадец отличился 786 раз за «Детройт Ред Уингз».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин набрал уже 10 очков. Ранее он оформил дубль в матче с «Ванкувером» и добавил к нему две результативных передачи. Также Овечкин забросил шайбы в играх с «Нью-Джерси», «Нэшвиллом» и «Каролиной», а ещё записал в актив по одному ассисту в играх с «Монреалем» и «Вегасом».

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