Кучеров забил пятый гол в сезоне НХЛ и продлил результативную серию до девяти матчей

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Каролину Харрикейнз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Тампы». Одну из шайб в составе гостей забросил российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин забил пятый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 11 результативных передач.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отмети, Кучеров продлил результативную серию в нынешнем сезоне до девяти игр.
Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 573 матчах, в которых забил 251 гол и сделал 381 результативную передачу.
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