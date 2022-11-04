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«Миннесота» проиграла «Сиэтлу», Кирилл Капризов очков не набрал

«Миннесота» проиграла «Сиэтлу», Кирилл Капризов очков не набрал
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Сиэтл Кракен». Матч закончился победой гостей со счётом 4:0.

В первом периоде заброшенных шайб не было. На 26-й минуте Морган Гики точно замкнул передачи Даниэля Спронга и Райана Донато. Через шесть минут Джейми Олексяк удвоил преимущество гостей благодаря точным передачам Янни Гурда и Джастина Шульца. А ещё через три минуты забил и Александер Веннберг. В этой атаке ассистировали Спронг и Оливер Бьёркстранд. Итоговый счёт на табло установил Веннберг, который оформил дубль. Голевые пасы на счету у Уильяма Боргена и Андре Бураковски.

Российский нападающий Кирилл Капризов сыграл на льду 23 минуты и 43 секунды, но очков набрать не сумел.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Гики (Спронг, Донато) – 25:02 (5x5)   0:2 Олексяк (Гурд, Шульц) – 31:34 (5x5)   0:3 Веннберг (Спронг, Бьёркстранд) – 34:47 (5x4)   0:4 Веннберг (Борген, Бураковски) – 50:35 (5x5)
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