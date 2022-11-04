«Миннесота» проиграла «Сиэтлу», Кирилл Капризов очков не набрал

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Сиэтл Кракен». Матч закончился победой гостей со счётом 4:0.
В первом периоде заброшенных шайб не было. На 26-й минуте Морган Гики точно замкнул передачи Даниэля Спронга и Райана Донато. Через шесть минут Джейми Олексяк удвоил преимущество гостей благодаря точным передачам Янни Гурда и Джастина Шульца. А ещё через три минуты забил и Александер Веннберг. В этой атаке ассистировали Спронг и Оливер Бьёркстранд. Итоговый счёт на табло установил Веннберг, который оформил дубль. Голевые пасы на счету у Уильяма Боргена и Андре Бураковски.
Российский нападающий Кирилл Капризов сыграл на льду 23 минуты и 43 секунды, но очков набрать не сумел.
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