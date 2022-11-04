Два очка Владимира Тарасенко не помогли «Сент-Луису» переиграть «Айлендерс»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.
Счёт в матче открыл уже на 9-й минуте российский нападающий Владимир Тарасенко. Больше голов в первом периоде не было. Но спустя 14 секунд второго периода за гостей отличился Кайл Палмьери. Через 5 минут забил и Боок Нельсон. А ещё через две отличился Джош Бейли. На 31-й минуте Андерс Ли укрепил преимущество своей команды.
На 49-й минуте Роберту Томасу после передач российских форвардов Владимира Тарасенко и Ивана Барабшёва всё-таки удалось отыграть ещё одну шайбу, но финальная точка за Жан-Габриэлем Пажо, которому ассистировал российский защитник Александр Романов.
У российского голкипера гостей Ильи Сорокина 32 сейва. Российский нападающий хозяев Алексей Торопченко очков не набрал, а у Павла Бучневича коэффициент полезности – «-1».
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