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Два очка Владимира Тарасенко не помогли «Сент-Луису» переиграть «Айлендерс»

Два очка Владимира Тарасенко не помогли «Сент-Луису» переиграть «Айлендерс»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.

Счёт в матче открыл уже на 9-й минуте российский нападающий Владимир Тарасенко. Больше голов в первом периоде не было. Но спустя 14 секунд второго периода за гостей отличился Кайл Палмьери. Через 5 минут забил и Боок Нельсон. А ещё через две отличился Джош Бейли. На 31-й минуте Андерс Ли укрепил преимущество своей команды.

На 49-й минуте Роберту Томасу после передач российских форвардов Владимира Тарасенко и Ивана Барабшёва всё-таки удалось отыграть ещё одну шайбу, но финальная точка за Жан-Габриэлем Пажо, которому ассистировал российский защитник Александр Романов.

У российского голкипера гостей Ильи Сорокина 32 сейва. Российский нападающий хозяев Алексей Торопченко очков не набрал, а у Павла Бучневича коэффициент полезности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Тарасенко (Крюг, Фолк) – 08:17 (5x5)   1:1 Палмьери (Добсон) – 20:14 (5x5)   1:2 Нельсон (Ли, Добсон) – 25:06 (5x4)   1:3 Бейли (Барзал, Вальстрём) – 27:05 (5x5)   1:4 Ли (Нельсон, Бовиллье) – 30:18 (5x5)   2:4 Томас (Барбашёв, Тарасенко) – 48:40 (5x4)   2:5 Пажо (Романов) – 58:28 (en)
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