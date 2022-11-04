Коннор Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки 39-летней давности

25-летний канадский нападающий Коннор Макдэвид, отметившийся очередным голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2, идёт 3-й период), повторил достижение своего легендарного соотечественника Уэйна Гретцки.
Для Макдэвида этот гол стал уже 12-м в 11 матчах текущего регулярного чемпионата. Ранее единственным игроком в истории «Эдмонтона», забросившим 12 голов в первых 11 играх сезона, являлся легендарный Уэйн Гретцки, установивший подобный рекорд в сезоне-1983/1984, то есть 39 лет назад.
Всего в нынешнем сезоне Макдэвид набрал уже 23 (12+11) очка в 11 матчах, заработав коэффициент полезности «+4». За карьеру в НХЛ в его активе 720 (251+469) результативных действий при показателе полезности «+97» и 187 минутах штрафного времени.
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