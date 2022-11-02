Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид вышел на второе место в истории НХЛ по победным голам игроков до 26 лет

Макдэвид вышел на второе место в истории НХЛ по победным голам игроков до 26 лет
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (7:4). Вторая шайба 25-летнего канадского нападающего оказалась победной.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Макдэвида этот победный гол стал 55-м в карьере. Таким образом, канадец вышел на второе место по этому показателю среди хоккеистов, не достигших 26 лет. Капитан «Эдмонтона» сравнялся с Яромиром Ягром. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, на чьём счету 58 победных голов.

Отметим, что Макдэвиду исполнится 26 лет только 13 января 2023 года.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

Новость по теме
Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022