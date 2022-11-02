Макдэвид вышел на второе место в истории НХЛ по победным голам игроков до 26 лет

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (7:4). Вторая шайба 25-летнего канадского нападающего оказалась победной.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Макдэвида этот победный гол стал 55-м в карьере. Таким образом, канадец вышел на второе место по этому показателю среди хоккеистов, не достигших 26 лет. Капитан «Эдмонтона» сравнялся с Яромиром Ягром. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, на чьём счету 58 победных голов.

Отметим, что Макдэвиду исполнится 26 лет только 13 января 2023 года.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4.