Макдэвид вышел на второе место в истории НХЛ по победным голам игроков до 26 лет

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (7:4). Вторая шайба 25-летнего канадского нападающего оказалась победной.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Макдэвида этот победный гол стал 55-м в карьере. Таким образом, канадец вышел на второе место по этому показателю среди хоккеистов, не достигших 26 лет. Капитан «Эдмонтона» сравнялся с Яромиром Ягром. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, на чьём счету 58 победных голов.
Отметим, что Макдэвиду исполнится 26 лет только 13 января 2023 года.
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
- 2 ноября 2022
-
18:19
-
17:58
-
17:26
-
16:53
-
16:19
-
15:23
-
15:08
-
14:33
-
14:18
-
13:34
-
13:25
-
13:17
-
12:51
-
12:33
-
12:06
-
11:50
-
11:08
-
11:02
-
10:12
-
09:35
-
09:34
-
09:00
-
08:59
-
08:48
-
08:37
-
08:32
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:21
-
07:10
-
06:59
-
06:49