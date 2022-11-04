Форвард «Ванкувера» — о хет-трике Кузьменко: он много работает, я очень рад за него

Шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон сообщил, что очень рад за партнёра по команде Андрея Кузьменко, оформившего хет-трик в матче с «Анахайм Дакс» (8:5).

«Когда он забил, я сначала не понял, что он оформил хет-трик, а потом увидел, как на лёд полетели кепки. Мы были очень рады за него. Он очень много работает. Для Андрея это новый город, новый язык и всё такое, так что я действительно рад за него», — цитирует Петтерссона официальный сайт «Ванкувера».

В прошедшем матче с «утками» Кузьменко провёл на льду 15 минут, записал на свой счёт четыре очка (3+1) и завершил игру с коэффициентом полезности «+3». Нападающий набрал 10 (6+4) очков в 11-й игре нынешнего сезона. Петтерссон оформил ассистентский покер и забросил шайбу, набрав пять (1+4) очков за матч и повторив рекорд Александра Могильного по матчам с пятью очками за «Ванкувер».